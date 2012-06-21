У французькому місті Баве під час підготовчих робіт для будівництва нового зупинкового комплексу, робітники натрапили на незвичайну знахідку. На місце були негайно викликані археологи департаменту Нор. Під блоками з вапняку вони знайшли духовий інструмент часів Римської імперії, загорнутий у шкіряний футляр. Детально про знахідку керівник археологічної служби Патріс Ербен розповів порталу Nord info.

Давньоримська туба була виявлена у розібраному вигляді, акуратно складена у футляр зі шкіри. Ймовірно, у її власника був час, щоб подбати про збереження інструменту. Можливо, він сподівався повернутися за ним. І хоча футляр зотлів, сам духовий інструмент знаходиться в чудовому стані. Довжина його від мундштука до розтруба становить 2,7 метра. Інші знайдені подібні туби зазвичай мали розмір від 1,3 до 1,8 метра.

Разом з тубою археологи виявили ще кілька мідних трубок. Знахідка була захована під трьома блоками вапняку на місці, де раніше знаходився давньоримський форум. До того моменту, коли музикант вирішив вибрати це місце для збереження туби, форум вже закинули, і він був лише як джерело кам'яних блоків для будівництва. Попереднє датування показало, що інструменту майже 1700 років.

Зараз історики намагаються встановити, які події у той давній час у цій місцевості могли змусити музиканта розлучитися зі своїм інструментом. Туби, як і подібні духові інструменти, в Стародавньому Римі в основному використовували під час воєнних дій для подачі сигналів до атаки, відступу або для підтримання режиму дня у військовому таборі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»