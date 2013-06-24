Упродовж нинішнього року на території Сумщини і окремих інших регіонів країни будівельна компанія «АМК «РЕМ-БУД» реалізувала і продовжує втілювати низку проєктів у межах Програми Президента України «Велике будівництво».

Ставлячи у вершину кута насамперед якість дорожніх робіт, фахівці ретельно контролюють ремонт кожного квадратного метра полотна.

Що це саме так, підтверджує нещодавній вдячний лист на адресу компанії від керівника Путивльської ОТГ Костянтина Гаврильчука, який високо оцінив поточний середній ремонт частини автодороги місцевого значення між селами Скуносове та Корольки.

Хоч полагоджений відрізок і не вельми протяжний, однак має величезне значення як для місцевих жителів, так і для інвесторів, які там працюють і створюють нові робочі місця, для тих, кому випадає проїжджати цією дорогою.

Сьогодні її не впізнати: рівна, без вибоїн, слугує справжнім зразком дорожньої майстерності.

І хоч цьогорічний ремонтний сезон наближається до завершення, у Путивльській ОТГ сподіваються на подальшу співпрацю із «АМК «РЕМ-БУД».

Іншими словами, будівельники вже сьогодні можуть розраховувати на нові замовлення у новому році.