10 червня на небі з’явився молодик, який супроводжував видовищне кільцеве сонячне затемнення. На наступний день, 11 червня, тонкий місячний серп прикрасить небо після заходу Сонця. Протягом наступних кількох вечорів ви зможете спостерігати танець нашого природного супутника і двох яскравих планет, Венери і Марса.

З'єднання Місяця і Венери

Для тих, хто задається запитанням «що таке з'єднання?».

У двох словах, з'єднання відбувається, коли два або більше небесних об'єктів зближуються в нічному небі.

12 червня о 08:42 за київським часом (6:42 GMT) Місяць і найяскравіша планета неба (а також найгарячіша планета Сонячної системи), сліпуча Венера, зустрінуться в небі з Місяцем. Супутник Землі і Венера будуть сяяти з видимим блиском -8,8 і -3,9 відповідно. Ви зможете почати спостереження 11 червня, хоча в цей день буде непросто побачити тонкий півмісяць, який зайде незабаром після заходу Сонця. В якій точці світу ви б не знаходилися, постарайтеся знайти чистий обрій і дивіться в сторону заходу, щоб побачити молодий Місяць. Бінокль буде дуже до речі.

З'єднання Місяця і Марса

З'єднання Місяця і Марса відбудеться 13 червня о 21:52 за київським часом (19:52 GMT). Зверніть увагу, що хоча ми і згадуємо точні час і дату з'єднань, це не єдиний момент, коли небесні об'єкти можна побачити близько один до одного.

Марс зараз дещо тьмяний; його видимий блиск становить 1,8. Дочекайтеся настання темряви, щоб побачити Червону планету. Можливо, ви зможете її спостерігати вже після заходу Венери. Поруч з дуетом Місяця і Марса ви побачите дві сліпучі зірки – це Кастор і Поллукс. Поллукс є найяскравішою зіркою в сузір'ї Близнюків і зараз сяє приблизно в 1,8 рази яскравіше за Марс.

Попелясте світло Місяця

У дні перед і після молодика спробуйте побачити бліде сяйво, що висвітлює темну частину місячного диска – попелясте світло Місяця. Це м'яке світіння виникає внаслідок того, що сонячне світло відбивається від поверхні Землі і висвітлює темну частину нашого природного супутника. Явище найкраще спостерігати відразу після заходу Сонця або перед його сходом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»