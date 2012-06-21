Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і делегація американських сенаторів у складі Джін Шахін, Роберта Портмана та Крістофера Мерфі проводять зустріч у Києві.

Про це повідомив Кулеба у Твіттері, передає Укрінформ.

“Радий вітати в Києві сенаторів Джін Шахін, Роба Портмана і Крістофера Мерфі. Багаторічна двопартійна і двопалатна підтримка України в Конгресі США життєво важлива для нашого стратегічного партнерства у час, коли наша держава продовжує протистояти агресії РФ і втілювати реформи”, - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня делегація американських сенаторів прибула в Україну.

За інформацією посольства, сенатори 2 червня зустрінуться і з Президентом України Володимиром Зеленським, після чого проведуть брифінг для ЗМІ.

Заплановані також зустрічі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром оборони Андрієм Тараном, депутатами Верховної Ради та представниками організацій громадянського суспільства, які займаються боротьбою з корупцією в Україні.