Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із членами Номінаційного комітету щодо продовження реалізації корпоративної реформи в Україні. На зустрічі також були присутні перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко, міністр фінансів Сергій Марченко та заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко.

Сторони обговорили відновлення роботи Номінаційного комітету, вдосконалення порядків відбору керівників і членів наглядових рад державних компаній та зміни до законодавства щодо корпоративного управління юридичних осіб, акціонером яких є держава.

Прем’єр-міністр підкреслив необхідність якнайшвидшого відновлення роботи Номінаційного комітету. Він повідомив, що уряд розширив склад Комітету, додавши посаду для представника Європейського Союзу.

«Такої домовленості було досягнуто з послами країн G7. Тож очікуємо від Євросоюзу представника, який зміг би долучитися до роботи Комітету та підвищити якість підбору кандидатів до наглядових рад», — зазначив Денис Шмигаль.

Також очільник уряду відзначив, що досягнуто згоди про відновлення роботи членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз», і невдовзі буде завершене технічне оформлення відповідних домовленостей. Денис Шмигаль запропонував членам Номінаційного комітету розробити дорожню карту з подальшого провадження корпоративної реформи в Україні.

«Розраховуємо, що вже в першій половині червня нам вдасться провести засідання Комітету, на якому будуть розглянуті призначення членів наглядових рад ключових українських державних підприємств», — сказав Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також представив для обговорення дорожню карту з першочергових кроків, щоб викристалізувати корпоративну реформу та підвищити їх ефективність.

«Україна вбачає в реформі корпоративного управління дієвий механізм для покращення роботи стратегічно важливих державних підприємств. Ми твердо налаштовані впроваджувати цю модель надалі, аби компанії розвивалися та були ефективними», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Глава уряду доручив першому віце-прем’єр-міністру провести наступну нараду з членами Комітету для затвердження плану його роботи.