Важливою умовою поступового «зеленого переходу» є впровадження політики справедливої трансформації вугільних регіонів з одночасним створенням нових можливостей для жителів вугільних громад та працівників вугільних підприємств.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів, повідомляє Урядовий портал.

«Розпочати ми плануємо з розроблення та імплементації пілотних проєктів у двох шахтарських містах. Але географія програми справедливої трансформації досить широка — це 5 регіонів України або більш ніж 60 населених пунктів, в яких проживає майже мільйон людей. Трансформація вугільних регіонів — це не про закриття шахт. Ми говоримо про створення нових виробництв, розвиток соціальної сфери, інфраструктури та перехід до декарбонізованої економіки», — сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що уряд враховуватиме досвід інших країн, які вже пройшли або перебувають на завершальних етапах трансформації, при розробленні та впровадженні проєктів на території України.

Під час засідання міністр розвитку громад та територій представив комплексне бачення уряду політики справедливої трансформації. Він запропонував для першого етапу справедливої трансформації пріоритетні громади, які розташовані у всіх регіонах України.

Прем'єр-міністру повідомили, що ключовими критеріями для вибору цих громад був рівень залежності локальних економік, бюджетів та сфери житлово-комунального господарства від вугільної галузі, стан вугільної промисловості на цих територіях, готовність громад до здійснення заходів зі справедливого переходу. До переліку цих громад також входять міста Червоноград та Мирноград, пілотні проєкти в яких буде здійснено за підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччини.

У заході взяв участь спеціальний уповноважений федерального уряду Німеччини з питань структурних перетворень в українських вугільних регіонах Станіслав Тілліх. З українського боку були присутні міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр енергетики Герман Галущенко, представники Міністерства фінансів і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.