Під час робочої поїздки до Чернігівської області 12 травня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оглянув виробничі потужності ТОВ «Чернігівський автозавод».

Підприємство має повний власний технологічний цикл виробництва та випускає автобуси, тролейбуси, вантажні автомобілі й трамваї. Зокрема, завод запровадив випуск нової експериментальної моделі автобуса з дотриманням екологічних норм Євро-6, що отримав європейський сертифікат.

Одним із напрямків діяльності «Чернігівського автозаводу» є випуск сучасних тролейбусів з низьким рівнем підлоги та облаштуванням місця для осіб з інвалідністю.

«В Україні є власні підприємства з виробництва сучасного й комфортного транспорту, які можуть на рівних конкурувати з іноземними компаніями. Розвиток національного виробництва — це стратегія нашого уряду. Забезпечення чесних правил на ринку й доступ до дешевих фінансових ресурсів допоможе таким підприємствам нарощувати свої потужності», — зазначив Денис Шмигаль.

«Чернігівський автозавод» також здійснює капітально-відновлювальний ремонт трамваїв типу ТАТРА Т3 із встановленням сучасного оснащення, яке дозволяє економити електроспоживання до 40%. За словами Прем’єр-міністра, це дасть можливість містам із трамвайним рухом поліпшити та осучаснити трамвайний парк із суттєвою економією.