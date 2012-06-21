Чесні правила гри та партнерські відносини держави й бізнесу є життєво необхідним для створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та економіки. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду 16 червня.

Глава уряду зауважив, що створення нових конкурентних ринків та розвиток ринкових відносин — це фундаментальні кроки до побудови економіки без олігархічного впливу. Тому, за його словами, одна з вкрай важливих реформ на цьому шляху — запуск ринку землі.

«Залишилося два тижні дії мораторію. І через ці два тижні Україна стане ще на крок ближче до успішних країн, де громадяни вільно можуть розпоряджатися своїм майном. Верховна Рада та уряд запровадили багато запобіжників від зловживань. Землю зможуть купувати лише фізичні особи українці й у розмірі не більш як 100 гектарів. Все має бути прозоро. Всі оплати лише в безготівковій формі. Буде проводитися фінансовий моніторинг», — зазначив Денис Шмигаль.

Під час засідання уряд затвердив Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України.

«Перевірка відбуватиметься в декількох реєстрах, аби забезпечити прозорість і справедливість процесу», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Також очільник уряду нагадав, що з середини 2020 року почав повноцінно працювати ринок газу. Він додав, що одним із важливих елементів розвитку ринку є успішна реалізація проектів у сфері газовидобутку — угод про розподіл продукції.

«Наприкінці минулого року було підписано 8 угод про розподіл продукції з провідними компаніями. Це був надзвичайно важливий крок на шляху становлення енергетичної незалежності. Наша мета — забезпечити максимально комфортні та прозорі умови для майбутніх інвесторів», — зазначив Денис Шмигаль.

Так, Кабінет Міністрів погодив пропозиції Міжвідомчої комісії та інвесторів щодо продовження строку укладання угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах трьох ділянок.