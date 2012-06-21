«Міст багато, а файне — одне» — гасло Тернополя, яке наповнене не гонористістю, зверхністю, а навпаки, відкритістю, щирим бажанням і радістю приймати гостей. Місто має велику історію, а отже, чимало цікавого, захопливого можуть почерпнути з його відвідин туристи з інших міст країни та закордоння, а самі тернополяни дізнатися більше інформації про його минувшину та сьогодення. Уже п’ять років в обласному центрі діє туристично-інформаційний центр (ТІЦ). Карантин через коронавірусну хворобу суттєво пригальмував оберти його активності. Тепер тут енергійно взялися за відновлення туристичного життя і складання нових тематичних екскурсій.