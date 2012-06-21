Волонтери із прифронтового міста Торецька на Донеччині висадять саджанці у дев’яти містах України. Таку ініціативу місцеві активісти громадського об’єднання «Твоє нове місто» та мережі «Свої» реалізовують у межах розпочатої ними акції «Свої гаї». Вони вже побували із деревцями у кількох містах країни. А днями саджанці передали до Здолбунова Рівненської області, де пластуни тутешнього осередку висадять їх для вшанування пам’яті українського бійця Миколи Кренджеляка, який народився у цьому місті, а загинув у бою з проросійськими незаконними збройними формуваннями в Торецьку.
Саджанці з Донеччини волонтери передали до Львова, Києва, Житомира, Івано-Франківська, а у відповідь привезли рослини звідти: зі Львова — кущі троянд, з Івано-Франківська — тис, модрину, горобину, ялицю та смереку. Їх висадять у Торецьку під час міської толоки, започаткувавши у місті «Алею єдності України».
«У тих містах, де ми вже побували, до нас підходили місцеві волонтери, активісти і просто пересічні люди, які, взявши участь у нашій акції, показують єднання з Донбасом, висловлюють нам свою підтримку і приносять свої саджанці на обмін. Найбільше ми взяли катальпу — дерево миру, яке висаджуємо з місцевими жителями», — розповідає голова ГО «Твоє нове місто» Володимир Єлець.