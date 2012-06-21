Держдепартамент Сполучених Штатів не рекомендує власним громадянам відвідувати РФ, зокрема, і через ймовірність переслідування.

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

«Не подорожуйте до Росії через тероризм, переслідування з боку російських правоохоронців, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії та вибіркове застосування місцевого законодавства. Перегляньте подорожі (до РФ – ред.) через COVID-19 та пов'язані з ним обмеження на в'їзд», - йдеться у повідомленні.

У Держдепартаменті зазначають, що раніше громадяни США, включаючи колишніх і нинішніх урядовців, військових та приватних громадян-бізнесменів, які відвідують або проживають у Росії, вже були вибірково допитані та піддавалися погрозам з боку російських посадовців.

Російські спецслужби заарештовували громадян США за надуманими звинуваченнями, відмовляли їм у справедливому і прозорому зверненні й засуджували їх в ході таємних судових процесів або без надання доказів.

Нагадаємо, що 9 червня Державний департамент США відніс Україну до переліку країн, подорожі до яких варто переглянути через ситуацію з коронавірусом (COVID-19). Рівень небезпеки щодо подорожей в Україну був понижений з четвертого (утриматися від подорожей) до третього (перегляньте питання подорожей).