Одним із пріоритетів у реформі державного управління України на 2019 рік є продовження реформування міністерств й ефективна робота з членами уряду. Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко під час проведення Політичного діалогу Україна—ЄС щодо реформи державного управління.
«Розраховую, що найближчим часом ще 2—3 міністерства долучаться до цієї реформи», — наголосив Олександр Саєнко, позитивно оцінивши результати реформи 2018 року.
«Нам вдалося оновити стратегію реформи державного управління. Ми пройшли комплексну оцінку OECD та SIGMA й на її основі пропрацювали необхідні зміни. Також отримали 15,5 мільйона євро в межах бюджетної підтримки від ЄС, що свідчить про виконання понад 75% визначених індикаторів. Ми серйозно просунулися в конкурсних процедурах з добору фахівців з питань реформ, підготували відкриття на базі НАДС центру оцінювання кандидатів на посади держслужби, який запрацював на початку 2019 року. Продовжили розвиток центрів надання адміністративних послуг і впровадили нові електронні послуги, яких нині близько 120. А ще розробили законопроект «Про адміністративну процедуру», — повідомив урядовець.
Серед пріоритетних завдань реформи на 2019 рік він відзначив законодавчі зміни, пілотне впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS), фінансове забезпечення реформи.
У свою чергу, керівник групи підтримки України в Європейській комісії Пітер Вагнер зазначив, що з початку таких політичних дискусій Україна демонструє вражаючі результати. «Ми бачимо зміни на всіх рівнях держуправління — зростає рівень прозорості. Це формує довіру до управлінців та системи управління загалом. Це серед іншого відзначають і міжнародні партнери», — наголосив він.
Великим плюсом на шляху реформи він також назвав участь у програмах відкритих даних. «Це знову ж таки прозорість, запобігання корупції і довіра громадян. Ми відкриті. Це добре. Попри бойові дії на сході України та інші виклики. Їх багато, і з ними потрібно справлятися», — резюмував Пітер Вагнер.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»