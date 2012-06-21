Наймолодший знавець термінів із квантової фізики та астрофізики лауреат Всеукраїнської премії «Диво-дитина» дев’ятирічний Лев Бондаренко прочитав лекцію з біології для семикласників. Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.
У 5 років і 3 місяці Лев Бондаренко встановив перший рекорд України в номінації «Найбільша швидкість читання дитиною вголос незнайомого тексту», в 5 років і 9 місяців посів перше місце на змаганнях за всеукраїнську премію «Диво-дитина», в 5 років і 11 місяців став лауреатом у номінації «Ерудит року» національної премії «Дитина року», в 6 років і 4 місяці встановив другий рекорд України — «Максимальна кількість відтворених напам’ять назв столиць країн світу», назвавши 207 столиць. У шість з половиною років хлопчина встановив третій рекорд України — «Відтворення напам’ять найбільшої кількості наукових назв живих істот відповідно до зображень». А у 8 років і 7 місяців став наймолодшим знавцем термінів із квантової фізики та астрофізики, назвавши їх 140.
У 2017 році Лев Бондаренко прочитав лекцію «Шкала масштабів Всесвіту» для учнів гімназії №43. А цього року незвичайний урок пройшов у гімназії №116, де хлопець розповів про пластинчастих тварин. За його словами, цю тему він обрав тому, що вона мало вивчена. Після доповіді він в ігровій формі перевірив знання учнів. За правильні відповіді вручав наклейки та інші сувеніри.
Семикласники розповідали, що урок їм сподобався, бо було весело і цікаво почути нове від іншого школяра, а не вчителя. За словами мами вундеркінда Ольги Звянцевої, Лев за рік закінчив другий і третій класи, вільно володіє англійською, а також вивчає німецьку, китайську та іспанську мови.