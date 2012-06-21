Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»



Організатори Олімпійських ігор в Токіо розглядають варіант заборони доступу глядачів на деякі змагання, повідомляє газета Yomiuri.

Без уболівальників можуть пройти старти, що проходять у вечірній час і змагання на великих об'єктах. Це питання буде обговорюватися 8 липня в ході п'ятисторонніх переговорів за участю представників Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Міжнародного паралімпійського комітету, оргкомітету Ігор і влади.

ДОВІДКА «УК»

Олімпіада в Токіо була перенесена на рік через пандемію коронавируса і відбудеться з 23 липня по 8 серпня. Турнір пройде без іноземних глядачів, кількість місцевих уболівальників передбачається обмежити десятьма тисячами на об'єкт, якщо це не перевищує 50% від загальної заповнюваності.