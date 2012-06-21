Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства є пріоритетом для уряду України. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу в заході «Посилення діалогу щодо прогресу реформ: роль громадянського суспільства у розбудові демократичної стійкості України».

Конференція відбулася 30 червня в онлайн-форматі за участі Прем’єр-міністра Литовської Республіки Інгріди Шимоніте.

Денис Шмигаль відзначив, що конструктивна співпраця та діалог між представниками уряду та громадських організацій, які представляють інтереси суспільства, є надзвичайно важливим для демократичного розвитку країни. Він зауважив, що протягом 2020-2021 років уряд активно залучав громадськість до формування стратегічних документів, що є дороговказом розвитку країни.

«До розроблення Національної економічної стратегії до 2030 року, яку уряд нещодавно схвалив, долучилися представники більш як 20 аналітичних центрів, понад 30 бізнес-асоціацій, експертного середовища та громадянського суспільства», — зазначив Прем’єр-міністр України.

Як підкреслив Денис Шмигаль, уряд продовжує підтримувати ініціативи, що стимулюють залучення громадян до обговорення державних рішень.

Прем’єр-міністр Литовської Республіки зі свого боку зазначила, що Україна зможе побудувати демократичну, процвітаючу країну, якщо громадянське суспільство й держава співпрацюватимуть та братимуть участь у впровадженні реформ. Інгріда Шимоніте підкреслила, що Литва буде підтримувати Україну на цьому шляху.