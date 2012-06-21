В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу – дев'ятий тиждень поспіль усі епідемічні показники покращуються. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив Главі держави Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні зайнято 19,4 тис. ліжок, що майже вдвічі менше, ніж було під час піку захворюваності. Планомірно зменшується кількість активних хворих – наразі нездужають 176 тис. осіб.

«Уся Україна перебуває у «жовтій» зоні. У Донецькій області є незначне перевищення відсотка від епідпорогу, однак усі інші показники залишаються в нормі», – зазначив очільник уряду.

Президенту доповіли, що в країні проведено вже 1 054 139 щеплень проти COVID-19. Понад 978 тис. осіб отримали першу дозу, і майже 76 тис. – закінчили вакцинацію другою дозою.

500 тис. громадян зареєстровані на вакцинацію через мобільний додаток «Дія». Наразі щеплюють людей, яким понад 65 років. На нараді йшлося про те, що має нарощуватися темп вакцинації на вихідних тих, хто записався на щеплення через «Дію».

Прем’єр-міністр також поінформував Президента про виплату 8 тис. грн допомоги ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року. Вже виплачено 1,4 млрд грн, виплатами охоплено 175 тис. осіб.

Володимир Зеленський дав доручення визначити чіткі терміни виплати фінансової допомоги у зв’язку з карантином, а також виплати лікарняних та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Глава держави поцікавився процесом підготовки «паспортів вакцинації». Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі.

Крім того, Президенту доповіли про ситуацію з направленням гуманітарної допомоги Індії для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19. Завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ цього тижня в Індію буде направлений гуманітарний вантаж з кисневими концентраторами та апаратами ШВЛ.