Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Американські вчені спростували поширену думку, що динозаври, рештки яких знаходять в арктичних широтах, для розмноження мігрували в південні райони. Виявлені рештки показують, що майже всі види динозаврів, від невеликих, схожих на птахів, до гігантських тиранозаврів, жили в північних широтах цілий рік, там же розмножувалися, прийшли до висновку автори статті, опублікованої в журналі Current Biology.

«Ще не так давно люди були шоковані, дізнавшись, що динозаври мешкали в Арктиці 70 мільйонів років тому, – пояснив автор статті Пет Дрюкенміллер. – Тепер ми однозначно довели, що вони там же і гніздилися. Вперше продемонструвавши, що динозаври могли розмножуватися на таких високих широтах».

Протягом десяти років вчені збирали кістки різних видів динозаврів у формації Принс-Крік на півночі Аляски. Серед останніх знахідок – крихітні кістки і зуби новонароджених динозаврів семи різних видів, які ледь вилупилися з яєць. За словами вчених, їм вдалося знайти відповіді на багато запитань, і головне – передбачити, що для виживання в настільки суворому кліматі в умовах полярної ночі динозаври були теплокровними. «Ця робота спрямована на головне запитання серед палеонтологів – чи були динозаври теплокровними? Ми вважаємо, що теплокровність була важливою складовою їх виживання», – вважають автори дослідження.