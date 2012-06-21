Виставку з історії української дипломатії (до 30-річчя державної Незалежності України) розпочала роботу у приміщенні Секретаріату Кабінету Міністрів. Відкрили її Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов разом із заступником міністра закордонних справ Василем Боднаром, головою Державної архівної служби Анатолієм Хромовим та головою правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин професором Іриною Матяш.

Експонати знайомлять зі становленням української дипломатичної та консульської служби як державного інституту, покликаного захищати інтереси держави та її громадян. Виставка складається із двох експозицій: «Українська дипломатія 1917—1924 рр.: зародження національних традицій» та «Іноземні дипломатичні представництва в Києві в 1917—1919 рр.: початок міждержавних відносин».

Упродовж 2018—2020 років, повідомляє служба Міністра Кабінету Міністрів, виставку експонували в Україні (Київ, Одеса, Львів, Ужгород, Острог) і за кордоном: в Австрії, Болгарії, Румунії, Словаччині, Угорщині, Франції.