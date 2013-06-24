Згенерувати й роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію можна буде наприкінці вересня на порталі Дія. Нині Мінцифри завершує розроблення функціонала, розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сформувати COVID-сертифікат на порталі Дія можна буде також у кілька кліків. Потрібно авторизуватися на порталі, обрати послугу «Згенерувати COVID-сертифікат», підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. На порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який ви згенерували в застосунку Дія, так і будь-яким іншим електронним підписом.

Після цього Дія надсилає запит в Електронну систему охорони здоров’я і формується сертифікат у форматі PDF. Ви можете його роздрукувати або зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана, повідомляє прес-служба відомства.

Наприкінці вересня на порталі Дія можна буде згенерувати лише сертифікат вакцинації про отримання двох доз. Згодом також буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Мінцифри працює й над розробленням сертифіката вакцинації про часткову вакцинацію. Він буде також доступний як на порталі, так і в застосунку Дія.

Завдяки впровадженню послуги на порталі Дія отримати цифровий COVID-сертифікат зможуть українці, в яких немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта або які не мають Дія.Підпису чи не користуються застосунком Дія.