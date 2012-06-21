КУДИ І ЯК ЗВЕРТАТИСЯ

З травня 2021 року відбулися зміни у Програмі житлових субсидій. Для оформлення цього виду допомоги на наступний період громадяни мають подати оновлену заяву та декларацію.

Відповідні документи вже затверджено Міністерством соціальної політики (наказ Мінсоцполітики від 07.05.2021 № 242) та зареєстровані у Мін’юсті.

МІНСОЦПОЛІТИКИ ЗВЕРТАЄ УВАГУ!

З метою уникнення утворення черг, на підставі документів, поданих протягом УСІХ 5 місяців неопалювального періоду, тобто, у травні – вересні 2021 року, житлова субсидія ВСІМ домогосподарствам буде призначена з травня 2021 року.

Просимо усіх хто потребує підтримки держави не піддаватися панічним настроям, не створювати масових скупчень, адже житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у будь-який місяць з травня до вересня 2021 р., буде нарахована починаючи з травня 2021 року.

Звернутися за оформленням субсидії можна одним із таких способів:

♦ через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;

♦ безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

♦ заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;

♦ через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайт Мінсоцполітики.

Бланки Заяви та Декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Мінсоцполітики звертається до керівників органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема міст обласних центрів та міст обласного значення з проханням провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, та доведення до їх відома зазначеної інформації.

Просимо також вжити заходів для упорядкування черговості відвідування громадянами органів соціального захисту населення, ЦНАПів, виконавчих органів територіальних громадян, у тому числі шляхом запровадження талонної системи для прийому громадян у визначений час.

Одночасно інформуємо, що наразі Мінсоцполітики додатково аналізує критерії призначення житлових субсидій, визначені Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (зі змінами), з метою спрощення окремих умов їх призначення.

Що стосується призначення субсидії на підставі рішень комісій, утворених органами місцевої влади та органами місцевого самоврядування, то з урахуванням внесених змін, понад 98 % випадків, що раніше розглядалися комісіями, відтепер будуть призначатися органами соціального захисту населення самостійно на підставі наданих громадянами документів.

Таким чином, усім цим домогосподарствам, які отримували субсидію за рішенням зазначених комісій, субсидія буде призначена на наступний період безпосередньо органами соціального захисту населення. При цьому строк розгляду документів у таких випадках скорочується в тричі з 30 до 10 днів.