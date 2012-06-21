Питання удосконалення законодавчого регулювання умов для фінансової самостійності бюджетів місцевого самоврядування та спроможності територіальних громад обговорили у Парламенті на засіданні Консультаційної ради з питань місцевого самоврядування 11 травня.

Захід відбувся під головуванням Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова за участю народних депутатів, урядовців, представників органів місцевого самоврядування, голів всеукраїнських асоціацій ОМС.

Під час засідання Олексій Чернишов зазначив, що в результаті реформування місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, Україна перейшла до нової системи організації влади, державного управління та управління на місцевому рівні.

Він підкреслив, що головним завданням в процесі децентралізації завжди було формування спроможних громад, а їх спроможність визначається, зокрема, наявністю ресурсів та правом ними розпоряджатись.

«Зараз завершується процес передачі об’єктів спільної власності від району до комунальної власності територіальних громад. Щодо 99,2 % об’єктів територіальними громадами вже прийняті рішення стосовно взяття цих об’єктів на баланс. Загалом передано 23620 об’єктів. Також продовжується процес передачі земель сільськогосподарського призначення», – зазначив міністр розвитку громад та територій України.

Це дозволить посилити спроможність громад, розмежувати видатки між бюджетами та налагодити ефективне функціонування місцевих органів влади.

«Для завершення децентралізації важливо не лише створити спроможні громад, але і забезпечити ефективне функціонування всієї системи органів місцевого самоврядування, а також системи місцевих органів виконавчої влади. Саме тому маємо актуалізувати чинне законодавство України», – підкреслив Олексій Чернишов.

У 2020 році урядом, Парламентом було прийнято пакет важливих рішень, які дають нам сьогодні можливість говорити про завершальний етап реформи.

«Наразі ми працюємо над законодавством в межах норм чинної Конституції, що створює значні труднощі для реформування системи місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій. Проте, до внесення конституційних змін необхідно якнайшвидше актуалізувати Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та галузеве законодавство щодо децентралізації повноважень в сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, спорту тощо», – зазначив Олексій Чернишов.

Міністр зазначив, що проекти законів про внесення змін вже розроблено Мінрегіоном та надіслано на погодження міністерствам, облдержадміністраціям, асоціаціям.

«Ми розраховуємо, що асоціації органів місцевого самоврядування будуть активними учасниками просування конституційних змін та відповідний консенсус буде знайдено в Парламенті. Я переконаний в тому, що спільними зусиллями органів державної влади, органів місцевого самоврядування нам вдасться реалізувати найбільш важливу реформу для наших співгромадян – реформу місцевого самоврядування», – підсумував міністр розвитку громад та територій України.