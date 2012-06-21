Українська дипломатична система виконує три ключових завдання у сфері національної безпеки: щоб в України були союзники, щоб вони підтримували нашу державу не лише словом, але і ділом, а також докладає дипломатичних зусиль задля зміцнення обороноздатності України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, виступаючи 11 травня на форумі “Україна 30”.

“Три ключові завдання національної безпеки для дипломатів полягають в тому, щоб, по-перше, в України були союзники, по-друге, вони підтримували нас не лише словом, але і ділом, по-третє, дипломатичними засобами сприяти зміцненню обороноздатності держави”, — зауважив він.

Дмитро Кулеба додав, що Міністерство закордонних справ приділяє особливу увагу постійній допомозі українському бізнесу на зовнішніх ринках, аби українські компанії могли заробляти за кордоном гроші, заводити в Україну валюту, створювати робочі місця.

“Допомога бізнесу на зовнішніх ринках прямо пов’язана з безпекою України. Бідна держава ніколи не переможе у війні. МЗС допомагає українському бізнесу, зокрема і українським державним компаніям, на зовнішніх ринках, аби вони зміцнювали економічну міць держави, яка потім конвертується в її безпеку”, – наголосив він.

Глава української дипломатії нагадав про ключові стратегічні пріоритети зовнішньої політики України: вступ в ЄС і НАТО.

Дмитро Кулеба висловив окрему вдячність партнерам України за підтримку нашої держави під час нещодавньої ескалації Росією безпекової ситуації.

“За останній місяць всі ми побачили, як працює стримування на практиці. Я вдячний всім партнерам України за те, що вони вчасно нас почули, і зробили свій вагомий внесок у те, щоб Росія перестала брязкати зброєю”, – сказав він.

Міністр наголосив, що російська військова присутність залишається і поблизу кордону, і на тимчасово окупованих територіях. Єдине, що змінилося — Росія перестала гучно брязкати зброєю, однак може відновити ці дії будь-якої миті.

“Ми знаємо, як стримувати ворога, ми знаємо як будувати альянси, маємо успіхи в цій справі та продовжуємо це робити”, — підсумував Дмитро Кулеба.

Насамкінець, міністр наголосив, що ефективність дій держави на зовнішній арені великою мірою залежить від ефективності взаємодії всередині країни, а тому необхідна єдність усіх ключових гравців: “Якщо кожен робитиме свою справу, то разом ми зможемо гарантувати безпеку власної держави”.