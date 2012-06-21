Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із міністром закордонних справ Канади Марком Гарно у Вільнюсі на полях 4-ї Конференції з питань реформ в Україні.

Глави дипломатії обговорили кроки для поглиблення особливого партнерства України та Канади в оборонній, безпековій, політичній та гуманітарній сферах.

Марк Гарно підтвердив готовність його країни і надалі підтримувати внутрішні перетворення в Україні для просування її євроатлантичної інтеграції, боротьбу нашої держави з російською агресією, зокрема в контексті тренувальних місій для українських військових та поліцейських.

Окремою темою зустрічі стало притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака рейсу PS752 та встановлення справедливості щодо жертв цього страшного злочину та їхніх родичів.