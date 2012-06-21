Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Румунії Богдан Ауреску обговорили розвиток українсько-румунського партнерства під час зустрічі на полях Анталійського дипломатичного форуму.
Дмитро Кулеба ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України та можливостей посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.
Сторони також обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, від проведення найближчим часом двосторонніх консультацій з питань освіти та розвитку прикордонної інфраструктури до створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.