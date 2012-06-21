На зустрічі у вівторок, 15 червня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорили співпрацю Міністерства закордонних справ та Офісу Генпрокурора у поверненні з-за кордону активів, що належать Україні та були незаконно привласнені колишніми високопосадовцями та пов’язаними із ними фізичними та юридичними особами.

“Реальна та ефективна боротьба з корупцією залишається одним з ключових пріоритетів Президента Володимира Зеленського і всієї команди. Глава держави поставив чітке завдання: повернути Україні вкрадені за роки незалежності активи. Водночас корупціонери не лише обкрадали державну скарбницю, але і активно ховали привласнене за кордоном. Тому без залучення Міністерства закордонних справ тут не обійтися. Ми домовилися із Офісом Генпрокурора докласти додаткових зусиль задля пошуку та виявлення за кордоном незаконно привласнених активів і переговорів із іноземними державами щодо способів їхнього повернення”, - заявив Дмитро Кулеба.

“Наразі в іноземних юрисдикціях заблоковані понад 360 мільйонів доларів, виявлені під час розслідування кримінальних проваджень лише щодо двох колишніх високопосадовців та одного бізнесмена-ексдепутата. Українські активи виявлені у США, Латвії, Литві, Ліхтенштейні, Швейцарії, Антигуа і Барбуді тощо. Всюди в цих коштів різний статус, але завдання в нас одне – повернути їх у державу. Ми маємо задіяти всі зусилля - міжнародне правове співробітництво у кримінальних провадженнях, пов’язаних з корупцією та відмиванням коштів, а також дипломатичний діалог задля активізації цих процесів”, – наголосила Ірина Венедіктова.

Керівники домовились про координацію зусиль відомств задля виявлення та повернення вкрадених коштів, прихованих за кордоном. Офіс Генпрокурора та МЗС також ініціюватимуть укладення міжурядових угод, які визначатимуть умови повернення конфіскованих активів.