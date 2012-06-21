Астрономи виявили велику комету, що наближається до центру Сонячної системи. Діаметр небесного тіла 2014 UN271, яке вже назвали «мега-кометою», становить від 100 до 370 км – повідомляє Fox News.

Виявлення величезної комети стало результатом астрономічного огляду Dark Energy Survey, який проводився з 2014 по 2018 рік у рамках проєкту з пошуку темної енергії. Астрономи дуже здивувалися, коли в Сонячній системі виявилася настільки велика комета, що раніше залишалася невідомою.

Крім вражаючого розміру, комета 2014 UN271 може похвалитися надзвичайно довгою орбітою – один оберт космічного об'єкта навколо Сонця розтягується на 600 000 років. Дослідники встановили, що комета направляється до центру Сонячної системи, але робить це вельми неспішно – об'єкт досягне орбіти Сатурна (що вельми далеко від центру нашої зоряної системи) тільки через 10 років.

За словами астронома Сема Діна, в міру наближення до світила у «мега-комети» з'являться такі звичні для комет атрибути, як голова і хвіст. Втім, побачити комету неозброєним оком навряд чи вдасться.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»