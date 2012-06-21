Ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні покращується, але необхідно прискорювати темпи вакцинації.

«До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією», – сказав Глава держави під час традиційної селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає пресслужба Офісу Президента.

Президент Володимир Зеленський також наголосив, що уряд повинен посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 у країні. Він зазначив, що загалом епідемічна ситуація стабілізується шостий тиждень поспіль.

За словами голови уряду, всього для хворих на COVID-19 виділено 77 тисяч ліжок. Забезпечені подачею кисню – 68 264. Зайнято на сьогодні 33 292 ліжка.

Прем’єр-міністр повідомив, що наразі шість областей залишаються у «червоній» зоні. Після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з «червоної» зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям. Денис Шмигаль зазначив, що після цього «червоний» рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях – Сумській, Полтавській і Запорізькій.

Очільник уряду додав, що на сьогодні в Україні вакциновано понад 759 тисяч осіб. Наразі є можливість за добу щеплювати 80-100 тисяч українців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів щодо очікуваних термінів постачання вакцин у травні. Він зазначив, що система охорони здоров’я України дає змогу щеплювати й 400-500 тисяч осіб на добу у разі наявності вакцини. Темпи вакцинації планується нарощувати. За словами Максима Степанова, у країні працюють 11 тисяч кабінетів щеплення.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр охорони здоров’я повідомили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження «паспортів вакцинації та імунізації» відповідно до європейських стандартів.