Президент Володимир Зеленський заявив, що до Дня Незалежності в Україну привезуть першу Конституцію України – Конституцію Пилипа Орлика.

Про це повідомив Зеленський під час пресконференції 20 травня, передає Радіо Свобода.

«Ми обов’язково привеземо першу Конституцію України – Конституцію Пилипа Орлика, вперше вона з’явиться в Україні, ми отримали підтвердження. У рамках святкування Незалежності у всіх людей буде вільний доступ, можливість побачити Конституцію, вона буде досить довгий час в Україні», – сказав Зеленський.

Він також оголосив, що 24 серпня буде великий парад «на суші і воді».

«24 серпня – в День Незалежності України – буде парад, військовий, великий, як на суші, так і на воді, буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані. Великий концерт українських зірок на «Олімпійському» буде ввечері. 22 серпня будемо відзначати видатних українців, вручатимемо премію «Національна легенда». Будуть двосторонні важливі зустрічі з лідерами інших держав – 23 і 24 серпня», – сказав Президент.

Оригінал Конституції Пилипа Орлика, написаний латиною, зберігається в Національному архіві Швеції.