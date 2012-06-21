На початку серпня виповниться 200 років із дня народження одного з найяскравіших українських письменників і громадських діячів Пантелеймона Куліша. Із цієї нагоди на його малій батьківщині Шосткинщині Сумської області готуються до урочистостей. Днями оголошено літературно-художній конкурс «Хай у серце радість ллється», в якому у трьох вікових групах охочі зможуть позмагатися в чотирьох творчих номінаціях: Digital Art, літературній, зображувального та декоративно-прикладного мистецтв. Єдина умова: твори мають бути пов’язаними з постаттю ювіляра, його спадщиною.
Організатори конкурсу — міська та районна влада, колективи бібліотек, музей П. Куліша, які готують для переможців дипломи й подарунки.