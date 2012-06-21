Активізація економічної співпраці, розвиток політичного діалогу й відновлення туризму були в центрі онлайн-зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля й прем’єр-міністра Республіки Хорватія Андрея Пленковича.

Підтримання на високому рівні активного двостороннього політичного діалогу між Україною та Хорватією — важлива складова подальшого розвитку відносин, вважає Денис Шмигаль. Він висловив удячність своєму хорватському колезі за прийняття пропозиції відвідати Україну в серпні й узяти участь в установчому саміті «Кримської платформи».

«Ваша участь в установчому саміті «Кримської платформи» і підписання двосторонньої спільної декларації про європейську перспективу України стало б потужним кроком до зміцнення нашого партнерства», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Співрозмовники обговорили спільну боротьбу з поширенням COVID-19. Денис Шмигаль зазначив, що Україна нарощує темпи вакцинації населення, й висловив сподівання, що найближчим часом епідемічна ситуація в обох країнах істотно поліпшиться.

У цьому контексті очільники урядів України та Хорватії порушили питання відновлення туризму. Зокрема можливості взаємного спрощення в’їзду для громадян.

«Розраховуємо, що цього літа ситуація в галузі туризму значно поліпшиться зокрема завдяки запровадженню цифрових сертифікатів. Наша команда активно працює над розробленням такого документа відповідно до стандартів ЄС. Водночас сподіваємося, що ми зможемо відкрити кордони для туристів із наших країн, використовуючи інші наявні інструменти», — зауважив Прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль та Андрей Пленкович обговорили посилення торговельно-економічної співпраці. Глава українського уряду повідомив хорватську сторону, що Україна зробила важливий крок для створення повноцінного фондового ринку, який відкриє нові можливості для іноземних інвесторів.

Очільник хорватського уряду висловив зацікавленість в участі українських компаній у відновленні інфраструктури, яка постраждала від землетрусу в грудні 2020 року.

Прем’єр-міністр України подякував Хорватії за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності, європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни.