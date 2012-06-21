Координаційна рада з питань реформування держуправління підтримала пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі про надання коштів на закупівлю 210 комплектів обладнання для оформлення паспортних документів у 105 центрах, утворених органами місцевого урядування. А також 50 комплектів для оформлення та видачі посвідчення водія і реєстрації транспортних засобів у ще 50 регіональних центрах. «Державне управління має бути сервісним — працювати в інтересах громадян і надавати якісні адміністративні послуги», — прокоментував прийняте рішення Міністр Кабінету Міністрів, голова координаційної ради Олександр Саєнко.
У межах реформи планують передбачити кошти на впровадження системи електронного урядування в деяких державних агентствах та підключення окремих держорганів до загальної системи електронної взаємодії, повідомляє служба міністра.