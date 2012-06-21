Офіцери цивільно-військового співробітництва до Сєверодонецька привозять продукти, які жінки перетворюють на смачні гарні пиріжки, булочки, кекси й багато інших видів домашньої випічки. І далі вже завдання СІМІС доставити їх теплими бійцям на передову.
«Творчі, завзяті, завжди з усмішкою, ці жінки встигають не тільки приготувати, а й оформити смачний вантаж: на кожній коробці вони пишуть свої побажання хлопцям на передовій. Їхні слова нікого не залишають байдужими. І щирі слова, і смачна домашня випічка піднімають настрій захисникам, додають життєвих сил і наснаги, надихають на перемогу», — повідомляє старший офіцер 1-го відділу УЦВС ЗСУ Олексій Мазепа.
За його словами, бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади дуже радіють цим кулінарним виробам, передають теплі щирі слова вдячності й вітають сєверодонеччанок з прийдешньою весною.
для «Урядового кур’єра»