На Донеччині під промовистим гаслом «Здай зброю — збережи життя близьких» розпочалася акція добровільної здачі зброї, що триватиме до кінця квітня. Цей профілактичний захід, до якого час від часу вдається Головне управління Національної поліції України в Донецькій області, знову нагадує місцевим жителям про небезпеку розповсюдження зброї та можливість уникнути загрози і відповідальності за її незаконне зберігання. А головна мета акції — вилучити з незаконного обігу вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку, а також запобігти злочинам і нещасним випадкам унаслідок їх використання.
Тільки з початку цього року на Донеччині через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами загинуло троє людей, ще троє зазнало різноманітних травм. А про чималу кількість нелегальної зброї в жителів прифронтового краю свідчать такі факти: за кілька місяців 2019 року місцеві правоохоронці вилучили з домашніх запасів населення понад 240 бойових гранат, 114 гранатометів, 20 кілограмів вибухівки і понад 37 тисяч набоїв. Власників зброї в цьому разі притягують до кримінальної відповідальності, що передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Отож правоохоронці пропонують реальний спосіб уникнути покарання і водночас не ставити під загрозу власне життя і навколишніх — добровільно здати зброю і боєприпаси, які зберігають незаконно.