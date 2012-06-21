Спортсменка з Донеччини Аліна Бережна перемогла на чемпіонаті Європи з боротьби в румунській столиці Бухаресті. На шляху до золотої медалі українська борчиня подолала суперниць (вагова категорія до 72 кілограмів) із Росії, Туреччини, Румунії та у фіналі — з Німеччини. «Золото» представниці Донеччини стало вже четвертим у командному заліку збірної України, завдяки чому наша команда стала лідером серед жіночих збірних (168 очок), залишивши позаду збірні Болгарії (112), Туреччини (98), Азербайджану (96), Росії (89).
Нині вже заслужений майстер спорту Аліна Бережна почала займатися вільною боротьбою з 11 років, а майстерність шліфувала в училищі фізичної культури Донецька. У 2009 році вона перемогла на чемпіонаті Європи серед молоді, а у 2013-му стала чемпіонкою світу та Європи дорослого турніру, в 2015-му — чемпіонкою перших Європейських ігор.