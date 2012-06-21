Спортсменка з Донеччини Аліна Бережна перемогла на чемпіонаті Європи з боротьби в румунській столиці Бухаресті. На шляху до золотої медалі українська борчиня подолала суперниць (вагова категорія до 72 кілограмів) із Росії, Туреччини, Румунії та у фіналі — з Німеччини. «Золото» представниці Донеччини стало вже четвертим у командному заліку збірної України, завдяки чому наша команда стала лідером серед жіночих збірних (168 очок), залишивши позаду збірні Болгарії (112), Туреччини (98), Азербайджану (96), Росії (89).

Фото з сайту unitedworldwrestling.org

Нині вже заслужений майстер спорту Аліна Бережна почала займатися вільною боротьбою з 11 років, а майстерність шліфувала в училищі фізичної культури Донецька. У 2009 році вона перемогла на чемпіонаті Європи серед молоді, а у 2013-му стала чемпіонкою світу та Європи дорослого турніру, в 2015-му — чемпіонкою перших Європейських ігор.