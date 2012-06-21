До Києва віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні прибула, маючи цікаві пропозиції.
По-перше, Європейський Союз започатковує велику комунікаційну кампанію «Прямуємо разом», присвячену співпраці з нашою країною. Стимулювали її останні кроки влади, зокрема вихід на фінішну пряму в створенні Антикорупційного суду, що позитивно сприйняли в Брюсселі. «Ми також сподіваємося, що дуже важливу роль у боротьбі з корупцією й далі відіграватимуть організації громадянського суспільства», — наголосила поважна гостя під час спільної прес-конференції з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
По-друге, нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу обсягом до мільярда євро підтримає економічну стабілізацію і структурні реформи в Україні. Ця новина не може не тішити. Втім, глава уряду вважає, що для отримання макрофінансової допомоги Україна має виконати кілька умов, які невдовзі затвердить Європейська комісія.
«Є набір рішень, які необхідні для того, щоб отримати цю підтримку. Ця підтримка повинна і може бути спрямована в бюджет країни, але наголошую, що є певні умови, які має виконати Україна, щоб отримати цей ресурс. Зараз ми спільно з Європейською комісією над цим питанням працюємо», — уточнив Володимир Гройсман.
Він також запросив Федеріку Могеріні взяти участь у міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яку заплановано провести 27 червня в Копенгагені, повідомляє УНІАН. Торік аналогічний форум відбувся в Лондоні.
Робити більше Євросоюз готовий і в напрямі відновлення Донбасу. Там логічно вважають, що лише повне виконання мінських угод стане запорукою успіху спільних зусиль. «Очевидно, що в нас немає іншого варіанту, ніж об’єднувати зусилля в збереженні санкційного тиску на РФ», — констатував Володимир Гройсман.
Прем’єрський заспів продовжив і поглибив Президент Петро Порошенко, який закликав ЄС визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі й надати Україні оборонне озброєння. А поки що домовлено про посилення співпраці в боротьбі з кіберзагрозами й фейковими новинами, адже вони виходять звідти, звідки й мілітарні прояви проти європейської цивілізації.
Крім того, Україна не визнає фейкові вибори президента РФ в окупованому Криму та має намір запровадити санкції проти їх організаторів. «Ми впевнені, що слід запровадити санкції до осіб, які причетні до організації незаконного виборчого процесу. І я закликав Європейський Союз до аналогічних дій у відповідь на незаконні так звані вибори», — зазначив Петро Порошенко.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»