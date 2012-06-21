Уряд Японії у 2021 році надасть 4,5 мільйона доларів для задоволення гуманітарних потреб українців. Ці кошти спрямують на підтримку вразливих верств населення, відновлення східних областей України, а також на надання медичної допомоги українським військовим шпиталям.

Допомогу нададуть у межах чотирьох проєктів, що виконують агенції системи ООН в Україні та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Йдеться про Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Міжнародну Організацію з Міграції (МОМ) і Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Японія надає підтримку проєктам гуманітарної допомоги людям, постраждалим від російської агресії, загальна сума фінансової допомоги становить 55,9 мільйона доларів США.

На спільному брифінгу з цієї нагоди віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив: «Те, що уряд Японії та наші міжнародні партнери роблять сьогодні — це для людей, заради людей та про людей. Ми й надалі працюватимемо з такими партнерами, щоб допомогти й полегшити життя тим, хто нині продовжує перебувати в зоні війни».

Лише торік уряд Японії за різними програмами ООН і МКЧХ направив на підтримку тимчасово окупованих частин Донеччини та Луганщини 4,23 мільйона доларів США. І нині вони реалізовують там важливі проєкти. Зокрема, було відновлено 400 будинків, що постраждали внаслідок бойових дій. Реалізовано проєкти в галузі освіти молоді, розбудови громад, надано невідкладну допомогу в межах системи охорони здоров’я наших військовослужбовців.

А 4,5 мільйона доларів спрямують на поліпшення якості й ефективності роботи в медичних закладах, що належать до відомства Міноборони, допомогу людям, позбавленим свободи, пораненим і хворим, заходи фізичної реабілітації, провадження ініціатив підтримки громад і на реалізацію інших важливих напрямів.

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Такаші Кураї зазначив, що Японія міцно стоїть на засадах підтримки суверенітету, незалежності й територіальної цілісності нашої держави, а також з повагою ставиться до євроінтеграційного вибору України.

«Ми віримо, що наша допомога сприятиме впровадженню структурних реформ в Україні та реалізації її цілей», — наголосив дипломат.

Разом із партнерами Японія надаватиме в Україні допомогу людям, які перебувають поруч із лінією фронту, зокрема їм допомагатимуть у переселенні в безпечніші місця. А також сприятиме мирному співіснуванню вимушених переселенців і місцевих громад.

А Міжнародна організація з міграції підтримуватиме ініціативи громад, розширюючи можливості їхніх лідерів та місцевого бізнесу. Це переважно буде допомога в професійно-технічній підготовці для ВПО.