Дослідження, проведене вченими в Іспанії, показало, що введення дози препарату Pfizer людям, які вже отримали перше щеплення вакцини AstraZeneca, безпечне і ефективне. Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт інституту.

Так зване комбіноване дослідження Combivacs, проведене Національним інститутом охорони здоров'я Іспанії, виявило, що імунна реакція у групи людей, які отримали щеплення Pfizer, була в 30-40 разів вищою, ніж в іншій групі, яка приймала тільки дозу AstraZeneca. При цьому, за словами авторів, з 600 учасників було зареєстровано лише кілька серйозних побічних ефектів.

Нагадаємо, що у березні відразу кілька європейських країн заявили, що після введення дози AstraZeneca у деяких пацієнтів діагностували тромбоз вен і тромбоемболії. Було також зафіксовано кілька смертельних випадків, після чого більшість країн ЄС тимчасово призупинили використання препарату.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»