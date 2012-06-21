Тарифи на оплату послуг АТ «Укрпошта», пов’язаних з доставкою пенсій населенню в готівковій формі, 30 квітня обговорили на нараді під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

На нараді були присутні міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр соціальної політики Марина Лазебна, заступник Керівника Офісу Президента Юлія Свириденко, голова Пенсійного фонду Євгеній Капінус, генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський, представники Мінфіну та Мінекономіки.

Прем’єр-міністр наголосив, що доставка пенсій має відбуватись максимально комфортно для людей.

«Всі державні органи та міністерства, залучені до цього процесу, мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів. Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання», — підкреслив очільник уряду.

Пенсійний фонд і АТ «Укрпошта» спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів.