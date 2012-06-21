Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
У прифронтовому місті хочуть створити своє КП з послуг водопостачання та водовідведення. «Невідкладної уваги потребує робота Попаснянського водоканалу — це і стан магістральних водомереж, і великі борги за електроенергію, адже насосне обладнання доволі потужне, а ми не використовуємо можливостей, на які воно розраховано», — каже голова Попаснянської РДА Роман Власенко.
За його ініціативи на робочій нараді розглядалося питання створення в місті Попасна власного комунального підприємства, що обговорюється з урахуванням процесів децентралізації. Щоправда, за словами посадовця, це проблема не лише місцевого, а взагалі національного рівня, адже саме цей водоканал забезпечує водою споживачів, які, зокрема, живуть на тимчасово непідконтрольній території, тож ці зобов’язання України зафіксовані в Мінських угодах.
Як повідомляє Попаснянська РДА, за результатами наради доручено в найкоротші терміни провести розрахунки виробничих витрат з метою прийняття подальших рішень.