Міністерство закордонних справ Бельгії відкликало свого посла у Південній Кореї після інциденту, який спровокувала його дружина. Вона дала ляпас продавчині у магазині одягу в Сеулі. Це зафіксували камери спостереження в магазині у квітні цього року.

Кадри відеоспостереження відтворюють те, як дружина посла сердито сперечається із двома продавчинями. Одна з них запитала, чи покупчиня сплатила за жакет, який одягла, помилково припустивши, що вона його вкрала. Після кількох сердитих реплік дружина посла вдарила одну із продавчинь в обличчя.

«Можемо зрозуміти її гнів, але це не виправдовує її брутальної поведінки», — сказала пізніше директорка магазину. Вона додала, що продавчиня, яка отримала ляпас, звернулася по допомогу до медиків, бо після удару її щока дуже почервоніла, вона пережила стрес і скаржилася на дзвін у вусі.

Цей інцидент став приводом для поліцейського розслідування. Спочатку поліція Сеула заявила, що дружину посла не можна притягти до кримінальної відповідальності через дипломатичний імунітет. Але у Брюсселі відповіли, що дипломатичний імунітет з неї знято.

«Її повноцінну співпрацю з поліцією гарантовано», — йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Бельгії. Заява повідомляє, що дружина посла виступила з ініціативою провести особисті зустрічі із двома працівницями магазину, щоб особисто перепросити за свою неприйнятну поведінку.

Пітера Лескує було призначено послом у Сеулі 2018 року. Він від свого імені та від імені посольства неодноразово перепрошував за поведінку дружини. Проте інцидент потьмарював відносини Бельгії та Південної Кореї. Тому бельгійське МЗС дійшло висновку, що посол Лескує не може надалі виконувати дипломатичні обов’язки.

Тож очільниця зовнішньополітичного відомства Софі Вільмес вирішила, що в інтересах двосторонніх відносин найдоцільніше припинити перебування посла Лескує в Республіці Корея.