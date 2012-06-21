Аналіз ДНК показав родинний зв'язок між двома скелетами вікінгів, знайдених різними групами археологів в різних частинах Європи. Тепер вони возз'єдналися в Данському національному музеї.

Археологи знаходять безліч кісток людей, але дуже рідко вони знаходять родинні зв'язки між похованими в різних країнах скелетами. За допомогою аналізу ДНК науковці змогли возз'єднати двох родичів. Правда, поки незрозуміло, ким вони були один одному

Вчені часто знаходять кістки людей тисячолітньої давності. Останнім часом дослідникам навіть вдається отримати зразки ДНК решток, але досі за допомогою цього аналізу у археологів не виходило знайти родинні зв'язки між відомими скелетами людей.

Данський національний музей нещодавно отримав 150 кісток від Оксфордшірского музею у Великобританії на три роки для проведення досліджень. Ці кістки знадобилися ученим через збіги в патернах ДНК зі зразками кісток, які вже були в розпорядженні данців. Кістки ці належать вікінгам, які померли понад 1000 років тому в різних частинах континенту, але були родичами.

Один з вікінгів помер в Англії у віці 20 років в XI столітті від поранення в голову. Його поховали в братській могилі в Оксфорді. Інший помер в Данії у віці 50 років. Причина смерті його невідома, але кістки скелета мають сліди ударів. Це означає, що за життя чоловік брав участь в боях. Молодший з двох чоловіків, можливо, був убитий під час набігу вікінгів на поселення. Також у вчених є теорія, що всі скелети в братській могилі були жертвами королівського указу англійського короля Етельреда Другого, який наказав в 1002 році вбити всіх данців в Англії.

Незважаючи на те, що аналіз ДНК показав родинний зв'язок між вікінгами, неможливо визначити їх точні відносини. Вони могли бути зведеними братами, дідусем і онуком, дядьком і племінником. У могилах воїнів немає матеріалів, які могли б дозволити провести точну дату решток і сказати, в які роки жив кожен з них. Тому не можна сказати, скільки років різниці було між ними в минулому.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

