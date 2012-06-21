На саміті в Брюсселі Північноатлантичний альянс підтвердив, що його двері відкриті для України та Грузії, згідно з рішенням саміту альянсу в Бухаресті в 2008 році, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"У комюніке, в рішеннях, ухвалених сьогодні, ми підтвердили наші рішення, що двері НАТО відкриті, згідно з рішенням на саміті в Бухаресті у 2008 році. І також, що ми посилимо і робитимемо більше, щоб допомогти Україні та Грузії, як країнам аспірантам, сфокусуватися на реформах, які наблизять їх до НАТО та євроатлантичної інтеграції", - сказав Столтенберг на прес-конференції за результатами саміту НАТО в Брюсселі в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що "головний меседж - це те, що НАТО солідарне з Україною".

"Ми надаємо сильну політичну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Ми надаємо практичну підтримку, і ми активізуємо нашу практичну підтримку в НАТО, а також на двосторонньому рівні від різних союзників НАТО", - пояснив генсек.