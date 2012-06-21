Поліція американського штату Юта повідомила, що була неабияк здивована, коли з’ясувалося, що дев’ятирічна дівчинка керувала автомобілем, а поруч на пасажирському сидінні сиділа її чотирирічна сестра. Дівчатка сказали поліцейським, що прямували в Каліфорнію, бо хотіли поплавати в океані. Вони їхали хайвеєм, вдарили іншу машину і зіткнулися лоб у лоб з вантажівкою, написало поліцейське управління штату у Twitter. Обидві сестри були пристебнуті ременями безпеки і не постраждали.

У поліцейському управлінні розповіли, що дівчатка прокинулися о 3 годині ночі й, поки батьки спали, взяли ключі від автомобіля Chevy Malibu. До Каліфорнії зі штату Юта 10 годин подорожі. Дев’ятирічна сестра, яка була за кремом, проїхала 16 кілометрів, перш ніж зачепити інший автомобіль і врізатися у вантажівку. Водій вантажівки, який не постраждав, викликав поліцію.

Запис поліцейських камер показує наслідки автокатастрофи й пошкоджений червоний Chevy Malibu. Можна почути, як один з офіцерів вигукує: «Це божевілля! Вона за кермом?» Батьки дівчаток не встигли помітити, що діти зникли. Їх розбудила поліція і повідомила про аварію.

«Батьки були шоковані, дізнавшись, що сталося, і коли зрозуміли, що дівчаток немає в будинку», — сказав місцевим ЗМІ детектив Скотт Ліст.