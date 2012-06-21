Ізраїльські археологи знайшли в Єрусалимі половину бронзового масляного світильника, схожого на чоловіче обличчя. Знахідку, якій майже 2000 років знайшли у фундаменті античної римської будівлі на території Паломницької дороги в місті Давида. Про це повідомило Управління старожитностей Ізраїлю на своїй сторінці у Facebook.

Після того, як артефакт направили на реставрацію, було зроблено ще одне захоплююче відкриття – всередині лампи знаходився гніт, який добре зберігся. Після мікроскопічного обстеження вчені визначили, що гніт зроблений з лляної тканини. Майбутні етапи дослідження покажуть, чи просочений він якоюсь речовиною, і якщо так, то яке масло використовувалося для освітлення у ті часи.

Найцікавішим у знахідці є те, що лампу виготовили у вигляді людського обличчя. Це дуже рідкісна форма, кажуть вчені, а в Ізраїлі така знахідка зустрілася археологам вперше.

Відразу після того, як повідомлення про рідкісну лампу було опубліковано, з'ясувалося, що другу половину «голови лампи» ймовірно знайшли в Будапешті під час розкопок у 2012 році. Угорський археолог зв'язався з ізраїльськими вченими і повідомив, що він, можливо, є власником другої половини лампи, пише видання Times of Israel.

Дві половинки мають абсолютно однакові розміри. Крім того, у лампи в Угорщині є з'єднувальний паз, який утиснений, у той час як лампа, виявлена в Ізраїлі, має виступ, що вказує на те, що половинки можуть з'єднуватися одна з одною.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»