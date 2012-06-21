Днями в Ризі оголосили переможців Міжнародного кінофестивалю документального кіно IDFF Artdocfest / Riga 2020/2021. Два з чотирьох призів отримали українські стрічки.

Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Список переможців:

♦ Найкращий фільм - "Тихий голос", реж. Река Валерік (Франція).

♦ Спеціальний приз журі - "Земля блакитна, ніби апельсин", реж. Ірина Цілик (Україна, Литва).

♦ Найкраща режисура - Віктор Косаковський, "Гунда" (Норвегія, США).

♦ Особлива згадка журі - "Байконур. Вторгнення", реж. Дмитро Громов, Ангел Ангелов (Україна).

"Земля блакитна, ніби апельсин" - мати-одиначка Анна і її 4 дітей живуть у прифронтовій зоні Донбасу. Сім'я намагається створити в своєму будинку безпечне місце, повне життя і світла.

"Байконур. Вторгнення" - небезпечна експедиція двох хлопців. Вони долають себе і казахстанську пустелю, щоб проникнути в ангари космодрому Байконур, який перебуває під юрисдикцією РФ, і поспостерігати за пуском ракети.