Президент Джо Байден перед зустріччю із російським главою Володимиром Путіним 16 червня пообіцяв "разом із союзниками протистояти російським викликам безпеці Європи, починаючи з агресії в Україні".

Про це йдеться у колонці Байдена для видання The Washington Post під назвою "Моя поїздка до Європи присвячена поверненню до об'єднання Америкою світових демократій", пише Голос Америки.

У середині червня глава Білого дому візьме участь у самітах "Групи семи" найрозвинутіших країн (G7) та союзників НАТО, а також проведе особисті переговори із президентом Путіним. Зустріч президентів відбувається на тлі посилення напруження між США та Росією, зокрема, впровадженням низки санкцій та висилання дипломатів.

Тож у колонці Байден наголосив, що об'єднає демократичні країни перед обличчям загроз з боку Москви та Пекіна: "Не буде сумніву щодо готовності США захищати наші демократичні цінності, які є невіддільними від наших інтересів". "Президент Путін знає, що я не вагатимусь відповідати на майбутні шкідливі дії... Коли ми зустрінемось, я іще раз підкреслю відданість США, Європи та демократичних країн-однодумців у захисті прав людини й гідності".

У березні в інтерв'ю Байден погодився із тим, що Путіна називають "убивцею", що розкритикували у Москві. Водночас, адміністрація Білого дому послідовно заявляє, що попри суперечливі питання хоче "стабільних і прогнозованих" відносин із Кремлем.

В останній колонці Байден підкреслив, що Вашингтон "не шукає конфлікту", й одним із доказів бажання знизити напруження стало продовження угоди про контроль за ядерним озброєнням New START.