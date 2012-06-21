Президент США Джозеф Байден має намір провести окрему пресконференцію після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомила в суботу з посиланням на представника Білого дому кореспондент газети Wall Street Journal Вівіан Салама.
"Хоча ми досі завершуємо роботу над форматом зустрічі з президентом Путіним і його делегацією, ми можемо підтвердити деякі деталі, зокрема... окрему пресконференцію Байдена після зустрічі", - написала вона в Twitter.
Зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.