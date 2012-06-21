Національна економіка відновлюється після коронакризи повільніше, ніж очікувалося. Відповідно до звіту НБУ про фінансову стабільність ВВП в I кварталі цього року знизився на 2% в річному вимірі. Такий показник дещо контрастує з високими темпами відновлення споживчого попиту і сприятливою ситуацією для більшості ключових секторів економіки.

«Негативно на зміну ВВП впливали зниження фізичних обсягів експорту товарів, стрімке відновлення імпорту і мляві інвестиції. Додатковим чинником скорочення стали карантинні обмеження», — йдеться в документі. Утім, приріст ВВП у річному вимірі в II кварталі буде значним завдяки ефекту низької бази порівняння минулого року. «Економіка вже в основному пристосувалася до роботи в умовах карантину, а нові обмеження стають гнучкішими для бізнесу. За підсумками року, ВВП має зрости на 3,8% і буде трохи нижчим, ніж у 2019 році. Для прискорення темпів зростання бракує інвестиційної активності», — прогнозують у НБУ. Водночас зберігається ризик запровадження нового карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19.