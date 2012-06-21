Продакт-менеджер Financial Times Метт Тейлор розповів, що глобальний збій світового інтернету пов'язаний з аварією на мережі CDN-провайдера Fastly – через це величезна кількість сайтів видає помилку 503. Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

8 червня було зафіксовано проблеми з роботою понад десяти соціальних мереж і сайтів великих міжнародних ЗМІ. Користувачі повідомили про проблеми відразу у декількох сервісів – не працювали Reddit, Stackoverflow, Spotify, Twitch. Також спостерігався масштабний збій у роботі сайтів CNN, New York Times, Amazon, GitHub.

«Нині ми вивчаємо потенційні проблеми в роботі наших CDN-послуг», – йдеться в повідомленні на сайті Fastly.

Пізніше компанія додала, що «проблема встановлена і зараз вона усувається».

У 2020 році сталася аналогічна ситуація з CDN-провайдером, яка призвела до півгодинного відключення більшої частини інтернету в великих містах Європи та Америки. Серед постраждалих сервісів виявилися Google, Amazon Web Service, а також Discord та інші.

Мережі доставки контенту (CDN) є ключовою частиною інфраструктури інтернету. Ці компанії використовують глобальні серверні мережі для підвищення продуктивності і доступності веб-сервісів. Також з часом в мережі CDN почали додавати додаткові функції, такі як балансування навантаження, захист від DDoS-атак, брандмауери веб-додатки і кілька функцій безпеки. Популярні CDN включають Fastly, Cloudflare, CloudFront на Amazon Web Services і Akamai.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»