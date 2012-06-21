Промисловий безвіз із Європейським Союзом, тобто підписання угоди АСАА (про відповідність і прийнятність промислової продукції), можливе у 2020 році. Про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила під час зустрічі зі студентами та викладачами Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.
«Сподіваюся, що зареєстрований днями євроінтеграційний законопроект про ринковий нагляд народні депутати ухвалять у квітні одразу після законопроекту про середню освіту. Відповідно після цього ЄС має ухвалити рішення про оціночну місію, що і зробить можливим у 2020 році вийти на підписання угоди АСАА», — уточнила віце-прем’єр-міністр. Вона висловила жаль, що три тижні тому Верховна Рада не голосувала за законопроект №6235 щодо адаптації національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності законодавству Євросоюзу.
Іванна Климпуш-Цинцадзе сподівається, що за активної залученості Міністерства економічного розвитку і торгівлі підготовка до укладення угоди пришвидшиться. Вона зазначила, що Україна вже досягла технічної сумісності з ЄС у трьох пріоритетних промислових секторах економіки. На черзі робота над досягненням такої сумісності в інших секторах. Визнання еквівалентності української системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській значно спростить експорт промислової продукції до ЄС. Зокрема, виробники зможуть отримувати необхідні сертифікати в Україні.
«Урядового кур’єра»